В Ишиме снизилась заболеваемость раком

| Фото: пресс-служба ОБ № 4 Ишима | Фото: пресс-служба ОБ № 4 Ишима

У 313 жителей Ишима и Ишимского района впервые выявлена онкология в 2020 году в центре амбулаторной онкологической помощи. Это на 75 человек меньше, чем в 2019, когда зарегистрировали 388 новых случаев заболевания, сообщает областная больница № 4.

Врачи отмечают, что чаще всего рак выявляли у пациентов от 65 до 69 лет, самые распространенные патологии: новообразования кожи, заболевания органов дыхания и молочных желез.

С момента открытия центра на базе ишимской больницы квалифицированную медицинскую помощь получили 8 тыс. 105 пациентов. 792 человека прошли химиотерапевтическое лечение.

Работа центра направлена в том числе на раннее выявление онкологических заболеваний. В 2020 году при проведении компьютерной томографии выявили 108 эпизодов онкопатологии, при помощи магнитно-резонанскной томографии – восемь. В 60 % случаев заболевание диагностировали на начальной стадии, когда лечение наиболее эффективно и есть все шансы на полное выздоровление. Специалисты отмечают также снижение смертности от онкологии с 88 в 2019 до 65 в 2020 году.

Напомним, центр амбулаторной онкологической помощи открыли в Ишиме в декабре 2019 года по региональной программе "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Он обеспечен кадрами и оснащен современным оборудованием – в 2020 году его поступило на сумму 3 млн 347 тыс. рублей.