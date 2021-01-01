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МФК "Тюмень" поспорит за выход в финал Кубка России

Спорт, 14:24 21 января 2021

МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Ответный поединок в рамках розыгрыша Кубка России по мини-футболу проведет МФК "Тюмень" 21 января, сообщает пресс-служба клуба.

Соперником сибиряков станет нижегородское "Торпедо". Дебютанты Суперлиги в первом поединке одержали победу со счетом - 3:1.

Тренер МФК "Тюмень" Артур Цыба считает, что команду ждет сложный матч.

"Перед нами стоят самые высокие задачи. Да, мы уступили в Нижнем Новгороде, но поединок в Тюмени можно назвать вторым таймом. У нас хорошие шансы все исправить и выйти в финал. При должном отношении к делу наша команда способна на многое. Думаю, родной паркет и серьезный настрой ребят позволят нам пройти дальше", - отметил Артур Цыба.

Поединок пройдет без зрителей. Трансляцию матча можно будет увидеть на официальном канале АМФР в “YouTube”. Начало матча в 19 часов.

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# кубок России , МФК Тюмень

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