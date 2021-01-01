В Тюменской области победители конкурса эссе бесплатно обучатся на медиков

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Конкурс эссе "Гордимся прошлым, смотрим в будущее" для учащихся 11 классов объявил департамент здравоохранения Тюменской области. Победители получат бесплатное медицинское образование, сообщает департамент.

Конкурс направлен на повышение престижа медицинской профессии, развитие кадрового потенциала, совершенствование профориентационной работы.

Он проводится по темам: "Герои-медики", "Медицина будущего", "Современные проблемы медицины и пути их решения", "Медицина: призвание или холодный расчет", "Медицина и ее функции: сохранить или вылечить".

В рамках каждой темы будет выбран один победитель. С победителями будут заключены договоры о целевом обучении вне конкурсных процедур по выбранной специальности ("Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология") для любой медицинской организации, подведомственной региональному департаменту здравоохранения.

Конкурсная работа должна быть выполнена на бумаге формата А4, размер шрифта - №14 Arial, межстрочный интервал — 1,5. Объем эссе должен составлять не менее пяти листов.

Работы оценит жюри под председательством заместителя директора департамента здравоохранения Тюменской области, начальника управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации здравоохранения Алексея Немкова. Среди критериев оценки работ: соответствие содержания работы теме конкурса, творческая индивидуальность, уровень раскрытия темы, выразительность применяемых методов.

Пакет документов c творческими работами принимаются до 15 апреля 2021 года по адресу: 625048, г. Тюмень, ул. Малыгина, 48 с пометкой "На конкурс".

Подробная информация по телефонам 8 (3452) 42-78-15 ( Мария Владимировна Скочина) и на сайте департамента Тюменской области.