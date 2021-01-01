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Прямых рейсов из Тюмени в Анапу, Геленджик и Сочи станет больше

Общество, 11:19 22 января 2021

аэропорт Рощино | Фото: аэропорт Рощино

Прямые рейсы из Тюмени, Сургута, Екатеринбурга, Перми, Волгограда, Астрахани, Уфы, Грозного и Ростова-на-Дону на юг России запланировала авиакомпания Utair на 2021 год.

Авиакомпания будет летать из региональных центров к морю – в Анапу, Геленджик и Сочи – как минимум, дважды в неделю. Сейчас Utair летает на эти курорты из 13 российских городов. В 2021 году число маршрутов планируется увеличить в два раза.

"Коронавирус ограничил отдых внутренними курортами и вызвал спрос на перелеты из регионов на юг примерно на 40 процентов. Поэтому приняли решение увеличить маршрутную сеть, чтобы пассажиры могли долететь на юг за пару часов по экономичным тарифам. В 2020 году цены на билеты снизились на 10-20 процентов относительно 2019 года. И в текущем сезоне повышения тарифов не прогнозируется", — рассказал президент Utair-Пассажирские авиалинии Олег Семенов.

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