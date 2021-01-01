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Самая маленькая квартира в новостройках на Урале расположена в Тюмени

Общество, 18:59 21 января 2021

strana.com | Фото: strana.com

Самая маленькая квартира в новостройках Уральского федерального округа возводится в Тюмени – 17 кв. м.

По данным аналитиков Циан, на улице Харьковской, на комфортном удалении от достопримечательностей центра, большой участок отведен под восемь корпусов квартальной планировки, входящих в состав ЖК "Сердце Сибири". В них к продаже предлагается целый пул из однокомнатных квартир площадью 17 кв. м. Каждая из них предлагается за 2,49 млн рублей.

Ввод "хоромов" в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2022 года.

В границах Уральского федерального округа, заверяют аналитики Циан, есть, в сущности, всего два развитых городских рынка с большими объемами нового строительства – Тюменский и Екатеринбургский. Там встречаются квартиры, которые могут различаться по своим габаритам в 15-20 раз. В других городах линейка предложения гораздо короче, но и она охватывает объекты площадью от 20 кв. м до 200 кв. м.

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# новостройки , строительство

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