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Тюменские предприниматели приобретают онлайн-подписки на телемедицину

Общество, 09:18 22 января 2021

пресс-служба ПАО "Ростелеком" | Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Телемедицина стала одним из новых трендов для тюменских предпринимателей в 2020 году. Владельцы малого и микробизнеса начали уделять больше внимания здоровью своих сотрудников и активно покупают годовые подписки на онлайн-консультации врачей.

За прошлый год на территории обслуживания Западно-Сибирского отделения Сбербанка предприниматели оформили для своего персонала около 500 пакетов услуг на платформе "СберЗдоровье". Чем больше работников одного предприятия получают доступ к цифровой медицине, тем это выгоднее для владельца компании. Например, при покупке от 50 подписок по программе "Все врачи онлайн - Индивидуальный доступ" скидка составит 33%, а если оформить сразу больше 100 пакетов – то 40%.

"СберЗдоровье" — это медицинский онлайн-сервис с практикующими врачами самого разного профиля из московских клиник. В режиме 24/7 специалисты ответят на любые вопросы по здоровью из любой точки мира, по телефону, через браузер или мобильное приложение. Доктор отвечает в течение нескольких минут, а его заключение автоматически сохраняется в личном кабинете.

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# Сбербанк , телемедицина

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