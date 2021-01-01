Тюменские волейболисты сыграют с уральским "Локомотивом"

| Фото: Волейбольный клуб «Тюмень» | Фото: Волейбольный клуб «Тюмень»

Первый матч в рамках восьмого тура чемпионата России волейбольный клуб "Тюмень" проведет в Магнитогорске 23 января. Соперником тюменцев станет "Локомотив-Изумруд" из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба команды.

Уральская команда в таблице располагается на втором месте, в их активе восемь побед. Положение тюменцев сложнее. Подопечные Сергея Шульги к седьмому туру имеют в своем багаже пять побед, в таблице они на шестом месте.

Чтобы продолжить борьбу за награды в чемпионате, нужно занимать место не ниже пятого. Таким образом, игра против уральцев для "Тюмени" имеют огромное значение.

В текущем чемпионате соперники уже встречались в ноябре 2020 года в Екатеринбурге. Тогда хозяева добились успеха со счетом 3:0.

Матч в Магнитогорске начнется в 17 часов.