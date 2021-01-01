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Тюменцев предупреждают о новой схеме телефонного мошенничества

Общество, 15:53 22 января 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Телефонные мошенники стали использовать новую схему. Представляясь сотрудниками МВД или других правоохранительных органов, они сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России, сообщает регулятор.

Таким образом злоумышленники пытаются получить у клиентов кредитных организаций персональные данные, данные платежных карт, сведения о совершенных по карте операциях и так далее. Эта информация используется мошенниками для хищения денег со счетов граждан.

Банк России обращает внимание, что не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций. Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс — это злоумышленник.

Также регулятор напоминает, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать по телефону незнакомым людям персональные данные или данные платежной карты, под каким бы предлогом их ни пытались узнать и кем бы ни представлялся собеседник.

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# Банк России , мошенничество

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