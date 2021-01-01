Пункт обогрева для граждан без определенного места жительства работает в Тюмени

| Фото: Центр помощи "Милосердие" во ВКонтакте | Фото: Центр помощи "Милосердие" во ВКонтакте

Пункт обогрева, предназначенный для граждан без определенного места жительства, вместимостью до 30 человек работает в Тюмени по адресу ул. Коммунистическая, д. 70, телефон: 62-65-65, центр "Милосердие".

"Если вы видите человека без определенного места жительства на улице в мороз, об этом можно сообщить в Центр развития социальных проектов "Милосердие". Также в Тюмени организована деятельность службы оказания экстренной помощи лицам данной категории "Социальный экспресс" (телефон: 62-65-62)", - сообщила информационному агентству "Тюменская линия" пресс-секретарь областного департамента соцразвития Лариса Спицына.

Она пояснила, что специалисты службы в рабочее время выезжают по сигналам и обращениям от населения, медицинских и иных организаций, а также по запланированному графику по адресам нахождения лиц без определенного места жительства для оказания экстренной помощи. При необходимости к ним присоединяются сотрудники организаций здравоохранения, органов внутренних дел.

Всего в Тюменской области 4 отделения, предоставляющих временный приют для лиц без определенного места жительства. В комплексных центрах социального обслуживания населения Тобольска, Ишима, а также в социально ориентированных некоммерческих организациях в Тюмени. Они работают по зональному принципу и охватывают всю территорию региона.

В муниципальных районах необходимо обращаться в комплексные центры социального обслуживания населения или полицию.

Выявленным гражданам при их добровольном согласии оказывают временный приют, срочную социальную помощь, предоставляют продуктовые наборы, одежду и обувь (в том числе, бывшую в употреблении). Специалисты проводят мотивационную работу, предлагают юридические услуги.

В целом по области организовано 177 мест для временного размещения таких граждан, в т. ч. в Тюмени 116 мест - во временном приюте и 30 мест - в пункте обогрева.

Напомним, сильные морозы ожидаются в Тюмени в ближайшие выходные, 23 и 24 января. На трассах области 10 пунктов обогрева готовы оказать помощь водителям в морозы.

Евгения Тенегина