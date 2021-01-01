  • 22 января 202122.01.2021пятница
  • USD73,3694
    EUR88,9677
  • В Тюмени -25..-27 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский автовокзал из-за предстоящих морозов отменил рейсы в Югру

Общество, 15:09 22 января 2021

Тобольское ПАТП

Автобусные рейсы из Тюмени в Ханты-Мансийский автономный округ отменены в связи с надвигающимися морозами. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщили в диспетчерской службе городского автовокзала.

На территории ХМАО-Югры 22 января отмечается понижение температуры воздуха до минус 34. В Тюменской области понижение температуры до минус 34 - минус 39 ожидается с 22 по 24 января.

Вопрос об отмене автобусных рейсов в другие регионы в настоящее время рассматривается перевозчиками. Решение будет принято с учетом погодных условий.

Напомним, что ослабление морозов может начаться с 25 января.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автовокзал , морозы , перевозка пассажиров

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:42 22.01.2021В Тюменской области снизилась преступность
15:09 22.01.2021Тюменский автовокзал из-за предстоящих морозов отменил рейсы в Югру
14:36 22.01.2021При строительстве развязки Мельникайте – Дружбы деревья сохранят максимально
14:25 22.01.2021Пункт обогрева для граждан без определенного места жительства работает в Тюмени