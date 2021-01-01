Тюменский автовокзал из-за предстоящих морозов отменил рейсы в Югру

Тобольское ПАТП Тобольское ПАТП

Автобусные рейсы из Тюмени в Ханты-Мансийский автономный округ отменены в связи с надвигающимися морозами. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщили в диспетчерской службе городского автовокзала.

На территории ХМАО-Югры 22 января отмечается понижение температуры воздуха до минус 34. В Тюменской области понижение температуры до минус 34 - минус 39 ожидается с 22 по 24 января.

Вопрос об отмене автобусных рейсов в другие регионы в настоящее время рассматривается перевозчиками. Решение будет принято с учетом погодных условий.

Напомним, что ослабление морозов может начаться с 25 января.

Николай Ступников