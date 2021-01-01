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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области снизилась преступность

Общество, 15:42 22 января 2021

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Более чем на семь процентов - с 26 тыс. 648 до 24 тыс. 757 - снизилось количество зарегистрированных преступлений в Тюменской области в 2020 году. Более чем на пять процентов уменьшилось количество фактов умышленного вреда здоровью, на 16% - краж чужого имущества.

Такие цифры были приведены на расширенном заседание коллегии областного УМВД под председательством генерал-майора полиции Леонида Коломийца. В мероприятии приняли участие губернатор Александр Моор и главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко.

Число краж из квартир уменьшилось на 37% - с 512 до 322, из автомобилей - более чем на 54% - со 105 до 48.

Большое внимание в ушедшем году уделялось профилактической работе дистанционных хищений.

Удалось стабилизировать обстановку на дорогах области. Число дорожно-транспортных происшествий сократилось почти на 17% - с 2 тыс. 880 до 2 тыс. 394. В ДТП пострадали 3 тыс. 340 человек, что более чем на 13% меньше показателя прошлого года.

Генерал-майор полиции отметил, что, несмотря на имеющиеся определенные результаты ведомства, необходимо повышать планку работы по профилактике правонарушений, противодействию преступности в экономике, социальной сфере, повышению эффективности работы по выявлению и пресечению деятельности преступных групп.

Кроме того, Леонид Коломиец обозначил, что зоной пристального внимания остается борьба с мошенничествами всех форм.

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# статистика , УМВД России по Тюменской области

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