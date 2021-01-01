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Тюменские родители бьют тревогу: детей обманом пытаются привлечь к незаконным акциям

Общество, 17:43 22 января 2021

Рассылка сообщений в мессенджерах с призывом прийти на несанкционнированный митинг в поддержку блогера, нарушившего правила условно-досрочного освобождения, беспокоит тюменских родителей.

Детей буквально вынуждают выйти на улицу 23 января, используя психологические уловки. Министерство просвещения Российской Федерации рекомендует родителям обратить внимание на группы в социальных сетях и мессенджерах, в которых состоят дети.

"Все мы знаем, что такое детское любопытство, безобидная шалость, позерство, но руками нечистоплотных взрослых все это может втянуть ребенка в противоправные действия. Школьники, школа и в целом образовательная среда – вне политики, и никто не имеет права втягивать молодежь в различные политические действия и провокации", - отмечается в заявлении.

В настоящее время в социальных сетях запущен марафон "ДетиВнеПолитики" - известные люди обращают внимание пользователей о недопустимости использовать детей в корыстных интересах. Из тюменцев одним из первым к этому марафону присоединился глава регионального исполкома ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко.

Романа Чуйко | Фото: Романа Чуйко

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# дети , родмители , школьники

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