Книгу о сибирских татарах местного автора презентовали в Тобольском районе

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Презентация научно-популярной книги Земфиры Шариповой "Сибирская сокровищница" о фольклоре и народных знаниях сибирских татар состоялась в Тобольском районе. Она издана при грантовой поддержке администрации района, сообщает муниципалитет.

"Редакционный коллектив проделал огромную работу по сохранению культуры сибирских татар и укреплению межнациональной дружбы жителей Тобольского района. Это уникальное издание. Уверен, что книга будет способствовать поддержанию интереса молодого поколения к традиционной культуре и языку сибирских татар", - отметил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Идейный вдохновитель общественной организации культурно-досуговой деятельности "Корпорация позитива", ставшей победителем грантового конкурса, автор книги Земфира Шарипова работает в центре культуры Тобольского района, является лауреатом международных вокальных конкурсов, активистом общественного движения.

"Культура родного народа привлекаем мое внимание на протяжении многих лет. Собирая народные знания татар, я посетила села юга Тюменской области, побывала в некоторых поселениях Омской области. Чтобы понять взаимосвязь тюркских народов, ездила в национальные республики страны", - рассказала Земфира Шарипова.

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Книга "Сибирская сокровищница" написана на двух языках – татарском и русском. В первой части издания собрана информация о народных праздниках, музыкальном творчестве, народные песни сибирских татар, загадки, пословицы и поговорки. В разделе о народных знаниях опубликованы приметы и поверья, уделено внимание мистической теме в быту сибирских татар – защите людей и жилища от злых духов.

"Сибирская сокровищница" тиражом в 100 экземпляров разойдется по сельским и школьным библиотекам Тобольского района.

Будет издан еще один сборник о культуре и традициях сибирских татар. Два года при поддержке муниципалитета в Тобольском районе работала экспедиция специалистов института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Республики Татарстан. Группа исследователей посетила 23 населенных пункта, где компактно проживает татарское население. Ее цель – сбор и изучение материалов устного народного творчества, письменного, художественного, музыкального наследия, языковых особенностей сибирских татар.

Кроме того, в рамках сотрудничества институт им.Г.Ибрагимова передал в фонд библиотек района 774 экземпляра специальной литературы.