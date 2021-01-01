Прокуратура, СК и МВД предостерегли от участия в несогласованных массовых акциях

| Фото: rkn.gov.ru | Фото: rkn.gov.ru

Силовые ведомства напомнили об ответственности за участие в незаконных массовых акциях, намеченных на 23 января.

Правоохранительные органы ориентированы на пресечение таких мероприятий. Прокуратура, следственный комитет, полиция разместили на своих официальных ресурсах предостережения о недопустимости нарушения закона.

Генеральная прокуратура России внесла требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

Правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований – привлечение виновных лиц к административной ответственности.

СК РФ и Верховный суд поддержали законопроект о лишении свободы до 5 лет за вовлечение подростков в незаконные митинги. СК уже возбудил уголовное дело за вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей.

Жителям напоминают об ограничениях в условиях распространения коронавирусной инфекции и о том, что проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создает для них реальную угрозу заболевания.

Несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в интернете, социальных сетях "TikTok", "ВКонтакте", "Facebook", "Twitter", "Instagram", на сервисе "YouTube", в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах 23 января.

Следователи проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, опубликовавших призывы к неограниченному кругу несовершеннолетних об участии в противоправной деятельности.

Многие тюменские родители считают, что несовершеннолетние не должны втягиваться в постановку сторонников Навального, участвуя в несогласованных акциях. Они пишут в соцсетях, что каждый может и должен оградить своего ребенка от мерзавцев.

Роскомнадзор направил в адрес соцсетей уведомления о вызове на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.41 КоАП РФ.

"Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещенной в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых (публичных) мероприятиях", - отметили в ведомстве и предупредили, что нарушителей ждет штраф на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.