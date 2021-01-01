Тюменцам напомнили об ответственности за участие в незаконных митингах

полиция Тюменской области ВК полиция Тюменской области ВК

Штраф за участие в несогласованном митинге или акции может составить от 30 до 600 тыс. рублей.

В ряде случаев граждан могут арестовать на 15 суток. За действия несовершеннолетних придется отвечать родителям, им грозит штраф до 5 тыс. рублей или арест до 5 суток. Ответственность прописана в Кодексе об административных правонарушениях.

Организаторы митинга не подавали официальных уведомлений в администрацию Тюмени. В соответствии с действующим законодательством административная ответственность грозит всем участникам.

Ранее стало известно, что тюменцев агитируют выйти 23 января на несогласованный митинг.