Тюменцам напомнили об ответственности за участие в незаконных митингах
полиция Тюменской области ВК
Штраф за участие в несогласованном митинге или акции может составить от 30 до 600 тыс. рублей.
В ряде случаев граждан могут арестовать на 15 суток. За действия несовершеннолетних придется отвечать родителям, им грозит штраф до 5 тыс. рублей или арест до 5 суток. Ответственность прописана в Кодексе об административных правонарушениях.
Организаторы митинга не подавали официальных уведомлений в администрацию Тюмени. В соответствии с действующим законодательством административная ответственность грозит всем участникам.
Ранее стало известно, что тюменцев агитируют выйти 23 января на несогласованный митинг.