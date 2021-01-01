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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Турции начнут производить вакцину "Спутник V"

Общество, 15:02 23 января 2021

Ишимская больница №4 | Фото: Ишимская больница №4

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса "Спутник V" и начал трансфер технологии, сообщает РИА Новости.

"Потенциальный объем производства — миллионы доз вакцины "Спутник V" в год, обсуждается также вопрос о возможном расширении производства в дальнейшем. Поставка вакцины будет осуществляться как на внутренний рынок внутри Турции, так и в другие страны", — также отметили в фонде.

Турецкие партнеры проявляют большую заинтересованность в вакцине, эффективность которой составляет свыше 90%, добавили в РФПИ.

Вакцина "Спутник V" уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС.

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