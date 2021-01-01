Продолжается строительство армянской церкви в Тюмени

| Фото: Союза армян Тюменской области | Фото: Союза армян Тюменской области

В Тюменской области продолжились работы по возведению первой в регионе армянской апостольской церкви. На строительной площадке активно идут работы по кладке камней вдоль купола.

Церковь находится в п. Березняки на пересечении улиц Заводуковская и Омутинская.

"Главные работы уже сделаны, и на данный момент идут процессы по монтажу держателей снега на крыше дома священнослужителя", - уточнили в союз армяне Тюменской области.

По словам специалистов, для строительства была выбрана именно эта территория, так как по программе благоустройства города в этой части строительство высотных зданий не значится в планах, пишет "Тюменская область сегодня".