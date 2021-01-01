  • 26 января 202126.01.2021вторник
  • USD74,8569
    EUR91,1458
  • В Тюмени 0..-2 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Досрочного периода ЕГЭ в 2021 году не будет, заявили в Рособрнадзоре

Общество, 09:27 26 января 2021

ЕГЭ ВКонтакте

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля. Сдавать экзамены в эти сроки будут как выпускники текущего года, так и выпускники прошлых лет. Досрочный период ЕГЭ в 2021 году проводиться не будет, сообщает Рособрнадзор.

Для выпускников, планирующих поступать в вузы в 2021 году, для получения аттестата необходимо сдать только один обязательный предмет в форме ЕГЭ – русский язык. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводится. ЕГЭ по математике профильного уровня и остальные предметы по выбору выпускники выбирают по необходимости для предоставления результатов ЕГЭ при приеме в вуз.

При подаче заявления на участие в ЕГЭ в нем необходимо перечислить предметы, которые участник планирует сдавать. При этом можно указать любое количество предметов.

Выпускники текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту обучения. Выпускники прошлых лет должны подать заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определяемые региональными органами управления образованием.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ЕГЭ , Рособрнадзор , экзамены

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:11 26.01.2021В Ишиме более 250 грудничков и малышей научат плавать
10:00 26.01.2021Пришёл в Сбер — оформил ОСАГО
09:27 26.01.2021Досрочного периода ЕГЭ в 2021 году не будет, заявили в Рособрнадзоре
09:16 26.01.2021Известные романсы исполнит Александр Бичёв на концерте в Тюмени