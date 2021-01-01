Тюменские студенты хотят работать в спортклубах и салонах красоты

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

11% резюме студентов вузов и ссузов Тюменской области относятся к сфере "Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты". Такой вывод сделали аналитики hh.ru.

На втором месте: "Наука, образование" и "Искусство, развлечения, масс-медиа", в этих сферах студентам принадлежат по 9% резюме. Реже всего студентов можно встретить в сферах "Закупки", "Транспорт, логистика" и "Бухгалтерия" (по 2%).

86% тюменских студентов ищут работу с полной занятостью, в 33% резюме указано, что они рассматривают частичную занятость. По 8% студентов отмечают, что готовы к стажировке или временному трудоустройству, 1% ищут варианты волонтерства. При этом предпочтительный график работы – это полный день (в 80% резюме студентов указан этот вариант). Гибким графиком интересуются 38%, сменным – 33%, удаленной работой – 20%1.

Средняя ожидаемая заработная плата, которая указана в резюме студентов, в Тюменской области составляет 27 тысяч рублей (это на 8 тыс. рублей ниже, чем ожидания всех соискателей региона в целом).

Студенты ведут себя на рынке труда активнее большинства: так, хотя бы раз самостоятельно откликались на вакансию 47% тюменских студентов, а в общем доля таких соискателей – лишь 43%. Кроме того, в среднем один студент самостоятельно откликается на 15 вакансий в год, в то время как в целом типичный соискатель из Тюменской области делает 14 откликов.