Известные романсы исполнит Александр Бичёв на концерте в Тюмени

| Фото: Тюменская филармония во ВКонтакте | Фото: Тюменская филармония во ВКонтакте

Программу "Я люблю Вас так безумно" на сцене концертного зала им. Ю. Гуляева представит лирический тенор Александр Бичёв 5 марта, начало в 19 часов, сообщает Тюменская филармония.

Александр Бичёв - дипломант международного конкурса "Романсиада", лауреат первой премии Всероссийского конкурса вокалистов им. Ф. И. Шаляпина, участник проекта "Голос" в команде Александра Градского.

В 13 лет вокалист стал лауреатом первой премии на Международном фестивале-конкурсе "Роза Ветров" (Москва) в номинации "Эстрадный вокал".

В программе прозвучат любимые романсы. Партию фортепиано исполнит лауреат международных конкурсов Илона Далецкая.