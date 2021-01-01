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Известные романсы исполнит Александр Бичёв на концерте в Тюмени

Общество, 09:16 26 января 2021

Тюменская филармония во ВКонтакте | Фото: Тюменская филармония во ВКонтакте

Программу "Я люблю Вас так безумно" на сцене концертного зала им. Ю. Гуляева представит лирический тенор Александр Бичёв 5 марта, начало в 19 часов, сообщает Тюменская филармония.

Александр Бичёв - дипломант международного конкурса "Романсиада", лауреат первой премии Всероссийского конкурса вокалистов им. Ф. И. Шаляпина, участник проекта "Голос" в команде Александра Градского.

В 13 лет вокалист стал лауреатом первой премии на Международном фестивале-конкурсе "Роза Ветров" (Москва) в номинации "Эстрадный вокал".

В программе прозвучат любимые романсы. Партию фортепиано исполнит лауреат международных конкурсов Илона Далецкая.

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# Александр Бичев , концерты , Тюменская филармония

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