Росстат назвал популярные специальности у студентов

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Специальность "Инженерное дело, технологии и технические науки" стала самой популярной у студентов в 2019-2 учебном году, сообщает медиаофис Всероссийской переписи населения. Ее выбрали 27,6% обучающихся.

Далее идет "Экономика и управление" - 24,5%, "Юриспруденция" - 12,9%, "Образование" — 10,1% и "Здравоохранение и медицинские науки" - 4,7%.

В 2019-20 учебном году на очной и очно-заочной формах в России обучалось 2 млн 568 тыс. студентов, в 2017-18 — 2 млн 515 тыс.

"По данным последних лет уже заметно хоть и небольшое, но перераспределение в сторону технических и медицинских специальностей", — отметила заведующая научной лабораторией "Количественные методы исследования регионального развития" РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова.

Всероссийская перепись населения 2021 года позволит экспертам сделать новые выводы о целях и возможностях россиян получать определенное образование, более эффективно оценивать квалификации жителей страны и формировать ориентиры для развития системы общего и профессионального образования.

За последние полвека доля населения с высшим образованием в России увеличилась в 5,5 раза.

Перепись населения 1959 года показала, что на тысячу человек старше 15 лет приходилось около 40 обладателей дипломов вуза, в 1979 — около 80, по переписи 2010 — 221 человек и по микропереписи 2015 года — 227.

В середине прошлого века на 10 тысяч всех россиян приходилось 120-130 студентов. К началу XXI века этот показатель вырос до 320-330, в 2010 году — 480-490.

Затем началось падение, поскольку заканчивали школы и поступали в вузы молодые люди 90-х годов рождения. Так, число обучающихся в 2019-20 учебном году было на 14,2% меньше, чем в 2000-01. При этом наибольшее падение численности студентов наблюдалось в частных вузах – почти на 30%, в государственных – на 17%.

"В последние 2-3 года число поступающих начало расти, что и продолжится некоторое время, - пояснила Елена Егорова. - Надо понимать, что на показателях отразилась и наша история с демографическими ямами, последствиями Великой Отечественной войны. Поэтому, говоря о росте или падении численности студентов, это всегда стоит учитывать".