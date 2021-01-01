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Чемпионат по сборке головоломок устроят в "Конторе пароходства"

Общество, 08:10 27 января 2021

из сообщества "Тюмень | Speedcubing. Кубик Рубика | Спидкубинг" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень | Speedcubing. Кубик Рубика | Спидкубинг" во ВКонтакте

Чемпионат по сборке головоломок на время "T|S Birthday Championship 2021" начнется с "Конторе пароходства" в Тюмени 7 февраля в 19 часов.

"Ожидаем участников всех возрастов. По опыту большая часть игроков – это в основном подростки 12-16 лет. В связи с ограничениями по коронавирусу можем зарегистрировать не более 40 человек", – рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организаторы.

Участники получат небольшой подарок, победителей наградят медалями, дипломами и кубиками. Фишкой станут новые дисциплины, соревнования по которым никогда не проводили – "Иви-куб", "Скоамблинг 3х3" и "Солнышко 3х3".

Зарегистрироваться можно по ссылке. Как отмечают организаторы, движению спидкубинга в Тюмени уже семь лет.

Инна Пахомова

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# Контора пароходства , чемпионат

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