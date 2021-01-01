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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Трансляция пресс-конференции "Итоги строительной отрасли Тюменской области"

Пресс-центр, 11:00 26 января 2021

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11:00 26.01.2021Трансляция пресс-конференции "Итоги строительной отрасли Тюменской области"
09:24 08.11.2012В Тобольске обсудят социально-экономическое развитие города
09:45 09.10.2012Судебные приставы Тобольска расскажут о своей работе
14:35 08.08.2012В Тобольске состоится презентация "Книги рекордов Тюменской области"