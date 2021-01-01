Рейс Сургут - Уфа отложен из-за повреждения фюзеляжа самолета

| Фото: группа международного аэропорта Сургут во ВКонтакте (архив) | Фото: группа международного аэропорта Сургут во ВКонтакте (архив)

Повреждение фюзеляжа в районе передней пассажирской двери стало причиной задержки регулярного рейса № 409 Сургут - Уфа авиакомпании "ЮТэйр" 26 января, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Из аэропорта Сургута Boeing 737-500 должен был отправиться в 5 часов 10 минут местного времени. Теперь планируемое время вылета - 13 часов.

Готовится замена воздушного судна. На рейс зарегистрированы 108 пассажиров.

Сургутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и контролирует исполнение Федеральных авиационных правил для недопущения нарушений прав пассажиров.