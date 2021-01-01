Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области не превышает эпидпорога

| Фото: www.tobmed.ru | Фото: www.tobmed.ru

Низкая заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями отмечается в Тюменской области. С 18 по 24 января она не превысила эпидемического порога, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По результатам еженедельных мониторинговых исследований в биопробах от больных ОРВИ выделяются респираторные вирусы негриппозной этиологии.

Специалисты напоминают, что для профилактики ОРВИ важно регулярно проветривать помещения, проводить влажную уборку, увлажнять воздух, регулярно мыть руки с мылом, избегать контакта с больными ОРВИ. При посещении мест скопления людей обязательно пользоваться масками, менять их нужно каждые два-три часа.

Также важно вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансировано питаться и регулярно заниматься физкультурой. При появлении первых симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу.