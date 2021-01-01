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Тюменские "Отряды мэра" ищут партнеров

Общество, 18:04 26 января 2021

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Организаторы проекта "Отряды мэра" приглашают к сотрудничеству тюменские предприятия, готовые предоставить рабочие места для несовершеннолетних на время летних каникул, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Все, что потребуется от компании – заключить договор с координатором проекта, "Тюменским городским многопрофильным центром", который выступает официальным работодателем несовершеннолетних и предоставить объемы работы. Оформление документов для трудоустройства, оплату труда подростков организаторы берут на себя.

Подробную информацию о том, как стать партнером "Отрядов мэра", можно получить в отделе по проведению мероприятий в области содействия трудоустройству несовершеннолетних граждан "Тюменский городской многопрофильный центр" по телефону 8 (3452) 51-79-51 или e-mail 517959@mail.ru.

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# отряды мэра

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