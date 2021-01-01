Школа в Голышманово выплатит компенсацию ученику, на которого упала раковина
15 тыс. рублей заплатит голышмановское образовательное учреждение мальчику, на которого упала раковина. Здоровью ребенка был причинен легкий вред, сообщает прокуратура Тюменской области.
Как рассказали в надзорном ведомстве, инцидент произошел 24 сентября 2020 года в детском саду "Буратино" в с. Усть-Ламенка, отделении голышмановской средней школы № 2. После прогулки пятилетний мальчик пошел умываться и повис на раковине. Она опрокинулась на него, причинив легкий вред здоровью.
Расследование несчастного случая установило, что причиной происшествия стало ветхое крепление раковины. Она была привязана к трубе проволокой. Крепление не менялось 30 лет и проржавело.
Мать пострадавшего обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред, в связи с чем прокуратура направила соответствующий иск в суд. Учреждение признало иск в суде. После происшествия раковину закрепили надлежащим образом.
Суд, рассмотрев дело, вынес решение о взыскании с ответчика в пользу малолетнего ребенка 15 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.