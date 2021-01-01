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Школа в Голышманово выплатит компенсацию ученику, на которого упала раковина

Происшествия, 18:37 26 января 2021

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

15 тыс. рублей заплатит голышмановское образовательное учреждение мальчику, на которого упала раковина. Здоровью ребенка был причинен легкий вред, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как рассказали в надзорном ведомстве, инцидент произошел 24 сентября 2020 года в детском саду "Буратино" в с. Усть-Ламенка, отделении голышмановской средней школы № 2. После прогулки пятилетний мальчик пошел умываться и повис на раковине. Она опрокинулась на него, причинив легкий вред здоровью.

Расследование несчастного случая установило, что причиной происшествия стало ветхое крепление раковины. Она была привязана к трубе проволокой. Крепление не менялось 30 лет и проржавело.

Мать пострадавшего обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред, в связи с чем прокуратура направила соответствующий иск в суд. Учреждение признало иск в суде. После происшествия раковину закрепили надлежащим образом.

Суд, рассмотрев дело, вынес решение о взыскании с ответчика в пользу малолетнего ребенка 15 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

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# компенсация , прокуратура

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