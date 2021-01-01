В Ишиме начинают съемки сериала с финалистом шоу "Голос" в главной роли

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Съемки нового молодежного 10-серийного фильма начнутся 29 января в Ишиме. Участники детской рок-группы "Робинзон" станут главными героями сериала. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал руководитель коллектива, музыкант Сергей Глухих.

По его словам, сериал о том, как талантливый ишимский мальчик попал на шоу "Голос", победил, а вернувшись домой, решил создать собственную музыкальную группу.

"Фильм биографический, солист Матвей Гилев действительно вышел в финал музыкального конкурса, но не стал победителем. В фильме представлен альтернативный вариант развития событий. Все робики примут участие в съемках и сыграют самих себя", - отметил руководитель.

Он добавил, что на зимних каникулах Матвей ездил в Москву озвучивать мультфильм и заканчивать съемки в еще одном проекте "Искатели неба" по мотивам творчества Сергея Лукьяненко. Там мальчика заметили режиссеры, оценили не только его вокальные данные, но и актерский талант, написали под него сценарий и начинают съемки в Ишиме.

Рабочее название и сюжет сериала пока держатся в секрете.

Напомним, что в 2021 году группа "Робинзон" празднует 35 лет со дня своего основания. В мае и ноябре пройдут праздничные концерты. Осенняя премьера планируется на сцене нового Дворца культуры в Ишиме.

Инна Кондрашкина