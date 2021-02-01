Три концерта ко Дню защитника Отечества подготовила Тюменская филармония

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Три концерта ко Дню защитника Отечества подготовила Тюменская филармония.

"Предлагаем на выбор три разных встречи. На первой вы услышите много прекрасной и редко исполняемой музыки в камерной обстановке органного зала и научитесь отличать гобой от фагота. На второй слушатели погрузятся в симфоническую лавину большого оркестра и познакомятся с известным дирижером. На третьей зарядятся энергией под барабанное шоу и освежат в памяти мелодии из любимых мюзиклов", – рассказали организаторы.

19 февраля в 19 часов начнется камерный концерт с участием музыкантов Тюменского филармонического оркестра. Прозвучат произведения Глинки, Райнеке, Сен-Санса.

21 февраля пройдет концерт "Моцарт и Чайковский: два гения – два шедевра". Его даси тюменский филармонический оркестр. Дирижер – заслуженный артист России Юрий Ткаченко. В программе: В. А. Моцарт "Симфония № 40", П. И. Чайковский "Симфония № 6 "Патетическая". Начало в 19 часов.

23 февраля в 19 часов начнется "Drum`N`Voice/Барабан и голос". Исполнители: ансамбль "Мока project", артисты хоровой капеллы филармонии. В программе: барабанные соло и известные композиции из мюзиклов "Чикаго", "Вестсайдская история", "Отверженные", "Порги и Бесс".

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