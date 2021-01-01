Тюменский фигурист взял бронзу в Кирове

| Фото: из архива ДЮСШ «Прибой» | Фото: из архива ДЮСШ «Прибой»

Воспитанник детско-юношеской спортивной школы "Прибой" Глеб Ковтун завоевал бронзу на соревнованиях по фигурному катанию на коньках среди юношей и девушек Уральского и Приволжского федеральных округов.

В Кирове состязались кандидаты в мастера спорта в возрасте от 12 до 16 лет из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Перми, Тольятти, Екатеринбурга и других городов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

Первое место оказалось в активе Александра Голубева из Нижнего Новгорода, вторым стал Даниль Галимов из Казани.

Глеб занимается фигурным катанием с четырех лет. Его спортивная карьера началась в Кургане под руководством тренера Анны Шушариной. В ДЮСШ "Прибой" фигурист тренируется второй сезон.