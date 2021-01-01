В Ялуторовске продавец слуховых аппаратов украл у пенсионерки 70 тысяч рублей

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Тюменца задержали за кражу денег 70 тыс. рублей у 94-летней жительницы Ялуторовска, сообщает УМВД по Тюменской области. Злоумышленник представился продавцом слуховых аппаратов.

Как установили полицейские, пожилая ялуторовчанка проживает одна в частном доме. В конце 2020 прошлого года к ней пришел мужчина, который представился индивидуальными предпринимателем из Тюмени.

Гость предложил купить усилитель слуха. Согласившись, бабушка достала из комода деньги, но, передумав, положила обратно. Фигурант продолжил беседу и начал рекламировать другие товары, а когда хозяйка отвлеклась, незаметно достал из комода деньги.

После ухода мужчины потерпевшая обнаружила пропажу. На допросе подозреваемый пояснил, что похищенные деньги он потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.