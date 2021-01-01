  • 27 января 202127.01.2021среда
  • USD75,6354
    EUR91,6701
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Ялуторовске продавец слуховых аппаратов украл у пенсионерки 70 тысяч рублей

Происшествия, 16:59 27 января 2021

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Тюменца задержали за кражу денег 70 тыс. рублей у 94-летней жительницы Ялуторовска, сообщает УМВД по Тюменской области. Злоумышленник представился продавцом слуховых аппаратов.

Как установили полицейские, пожилая ялуторовчанка проживает одна в частном доме. В конце 2020 прошлого года к ней пришел мужчина, который представился индивидуальными предпринимателем из Тюмени.

Гость предложил купить усилитель слуха. Согласившись, бабушка достала из комода деньги, но, передумав, положила обратно. Фигурант продолжил беседу и начал рекламировать другие товары, а когда хозяйка отвлеклась, незаметно достал из комода деньги.

После ухода мужчины потерпевшая обнаружила пропажу. На допросе подозреваемый пояснил, что похищенные деньги он потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кража , уголовное дело , Ялуторовск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:50 27.01.2021На трассе Тюмень – Омск сгорел КамАЗ, пострадал водитель
16:59 27.01.2021В Ялуторовске продавец слуховых аппаратов украл у пенсионерки 70 тысяч рублей
14:58 27.01.2021В России возбудили 20 уголовных дел после незаконных акций
13:41 27.01.2021Жительница Ишимского района лишилась денег при продаже запчастей в интернете