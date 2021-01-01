На платформе ТНФ пройдет закупочная сессия "Газпром нефти"

пресс-служба ТНФ-2020 пресс-служба ТНФ-2020

На платформе TНФ закупочная сессия ПАО "Газпром нефть" пройдет в первом квартале 2021 г. Такое решение принято в ходе встречи губернатора Тюменской области Александра Моора с заместителем генерального директора ПАО "Газпром нефть" Александром Дыбалем.

Об этом директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков сообщил в Instagram.

"Мы обсудили возможности реализации проектов ПАО "Газпром нефть" на платформе ТНФ. Предложили партнёрам из ПАО "Газпром Нефть" усилить взаимодействие в этой части. Также возможно организовать пилотную дизайн-сессию по генерации гипотез на актуальные технологические вызовы или целый технологический день, связанный с вызовами в области цифровых решений", - отметил он.

В ходе диалога тюменские власти договорились о проведении совместных мероприятий на регулярной основе, в которых ПАО "Газпром нефть" может рассказывать о различных аспектах своей деятельности всем участникам экосистемы нефтепромышленного кластера, активно пользуясь возможностями цифровой платформы TНФ.

"Будем и дальше развивать нашу платформу и наполнять её полезной информацией. Этот сервис создан для предприятий, задействованных в нефтегазовой отрасли. Суть его в том, что на ТНФ крупные заказчики ведут поиск лучших технологий и решений техзадач. И многие участники нефтесервисного кластера Тюменской области уже организовали эффективное взаимодействие с рынком и коммерциализировали свои проекты именно благодаря нашей онлайн-площадке", - говорит Машуков.

На ТНФ регулярно проходят вебинары, конференции, семинары, закупочные сессии нефтегазовых компаний. К сервису можно подключиться из любой точки мира и следить за актуальной информацией.

Анжела Лебедева