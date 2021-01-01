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Второй Градостроительный форум в Тюмени планируют провести в марте

Общество, 17:43 27 января 2021

Тюменская ярмарка (архив) | Фото: Тюменская ярмарка (архив)

Второй Градостроительный форум пройдет в Тюмени с 16 по 17 марта, сообщил генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

Он отметил, что мероприятие будет организовано в соответствии со всеми санитарными нормами.

На форуме планируется обсудить реализацию национального проекта "Жилье и городская среда", перспективы развития, изменения в законодательстве, передовые технологии, а также подвести итоги работы строительного комплекса в 2020 году. "Ожидаем участия экспертов федерального уровня и интересных обсуждений, - сказал Михаил Брудков. - Пригласим экспертов строительной отрасли, специалистов главного управления строительства, администрации Тюмени и Тюменского района, застройщиков, девелоперов, представителей общественных организаций и банковской сферы".

Также в это время пройдет выставка "Строительство и архитектура 2021", она соберет около 150 участников.

Брудков подчеркнул, что, несмотря на ни какие экономические катаклизмы строительная отрасль осталась одним из главных драйверов экономики. В ней уживаются как традиционные технологии, так и инновации.

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# выставка , Градостроительный форум , Михаил Брудков , национальный проект Жилье и городская среда

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