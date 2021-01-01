Тюменцы обсудят фильм "Дядя Ваня" в музейном комплексе Словцова

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Фильм Андрея Кончаловского "Дядя Ваня", выпущенный в 1970 году, обсудят тюменцы на кинолектории в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 31 января в 15 часов, сообщают организаторы.

В фильме "Дядя Ваня" сошлись три искусства – литература, театр и кино. Поэтому у лекции будет три сюжета. "Первый сюжет будет посвящен образу врача в произведениях Чехова. Чехов – главный писатель темы "Образ врача в русской литературе", ведь именно в его произведениях можно найти цельную картину судьбы доктора, в ее коренных поворотах и связях с мировоззренческими поисками. Во втором сюжете лекции расскажем об истории создания пьесы "Дядя Ваня" и о ее ярких современных сценических воплощениях на сценах русских театров. Тема третьего сюжета лекции – "Чехов и кино"", — поделились организаторы.

Отметим, темой встреч кинолектория в 2021 году станет "Образ врача в отечественном кино".

Вход свободный. Обязательна предварительная запись по телефонам: 45-35-90, 8-929-266-73-72.