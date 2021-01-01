Пассажиры поездов УФО забывают в вагонах гироскутеры, лыжи и коньки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

22 тыс. забытых предметов, оставленных в поездах дальнего следования, помогли вернуть пассажирам в 2020 году, сообщает СвЖД.

Найти пропажи удалось благодаря сервису поиска вещей на официальном сайте РЖД. В декабре в поездах находили предметы, характерные для зимнего сезона: детские санки, лыжи, коньки и хоккейную клюшку. Обнаруживались и тематические находки, связанные с новогодними праздниками: елочная гирлянда, искусственная ель, сладкие подарки, косметические наборы, упаковочная бумага и др. В конце февраля пассажиры достаточно часто забывали сувениры ко Дню защитника Отечества: гели для бритья, сувениры и открытки. В летний период работники поездных бригад находили тент для бассейна, рыболовные снасти, а также гироскутер.

Если пассажир по ошибке оставил что-нибудь в поезде, ему необходимо заполнить электронную заявку на официальном сайте РЖД. В заявке нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре цифры номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.

Сервис начал действовать с марта 2019 года, с момента его запуска к пассажирам вернулись почти 40 тыс. оставленных в поездах предметов.