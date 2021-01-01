Фотогалерея: тюменский путешественник и писатель презентовал книгу о Туве

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Путешественник, писатель, фотограф из Тюмени Александр Засекин презентовал книгу "Тува. Белые дороги" в офисе Общества русской культуры.

Издание - результат четырех путешествий по просторам республики. Языком фотографий тюменец рассказывает о самобытности тувинцев, о их простой и непростой жизни, о суровой природе края.

"Охотники, пастухи, у них свои ценности. Богатым человеком считается не тот, у которого на счетах больше денежных знаков, а тот, у которого больше лошадей, коров и овец. Местные жители считают ценным гаджетом не айфон последней модели, а приличный оптический прицел", - говорит автор.

Книга в бумажном варианте существует всего в двух экземплярах, издана "самиздатовским" методом. Александр Засекин надеется, что удастся напечатать больше, чтобы читатели смогли увидеть Туву такой, какой её увидел он.