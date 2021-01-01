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Фотогалерея: тюменский путешественник и писатель презентовал книгу о Туве

Общество, 12:35 28 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Путешественник, писатель, фотограф из Тюмени Александр Засекин презентовал книгу "Тува. Белые дороги" в офисе Общества русской культуры.

Издание - результат четырех путешествий по просторам республики. Языком фотографий тюменец рассказывает о самобытности тувинцев, о их простой и непростой жизни, о суровой природе края.

"Охотники, пастухи, у них свои ценности. Богатым человеком считается не тот, у которого на счетах больше денежных знаков, а тот, у которого больше лошадей, коров и овец. Местные жители считают ценным гаджетом не айфон последней модели, а приличный оптический прицел", - говорит автор.

Книга в бумажном варианте существует всего в двух экземплярах, издана "самиздатовским" методом. Александр Засекин надеется, что удастся напечатать больше, чтобы читатели смогли увидеть Туву такой, какой её увидел он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

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# книга , презентация , Тыва , фотографии

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