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Жительница Ямала несколько лет избивала четверых опекаемых детей

Происшествия, 12:46 28 января 2021

procrf.ru | Фото: procrf.ru

Женщину, обвиняемую в истязании детей, находившихся под ее опекой, осудят в Тазовском районе, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

43-летняя жительница с. Газ-Сале на протяжении нескольких лет подвергала физическому и психическому насилию четверых несовершеннолетних детей 2010, 2013 и 2014 г. р.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности за выявленные нарушения требований законодательства в сфере соблюдения прав детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, к дисциплинарной ответственности привлечено 16 должностных лиц. Продолжается расследование уголовного дела по фактам халатности.

Дети изъяты из-под опеки обвиняемой и устроены в спецучреждение.

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# Опекунство , уголовное дело , Ямал

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