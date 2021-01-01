В Тюменской области выясняют обстоятельства гибели женщины на железной дороге

| Фото: rzd.ru (архив) | Фото: rzd.ru (архив)

Обстоятельства гибели жительницы Тюменской области на железной дороге выясняют следователи.

По информации Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, 26 января в 10 часов 50 минут на 2234 км пятого пикета перегона Заводоуковск — Ялуторовск Свердловской железной дороги пассажирский поезд сообщением "Барнаул-Адлер" сбил женщину 1957 г. р.

"По предварительным данным, женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте перед приближающимся поездом. Перейти не успела, была травмирована выступающими частями поезда. От полученных травм скончалась на месте", — сообщили следователи.

Эксперты осматривают место трагедии, опрашивают родственников погибшей, очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Дано поручение на получение расшифровки скоростемерной ленты. По результатам проведенной проверки примут процессуальное решение.