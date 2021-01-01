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ХК "Рубин" уступил в домашнем матче хоккеистам из Нефтекамска

Спорт, 14:03 28 января 2021

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" провел домашний матч чемпионата Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

Подопечные Михаила Звягина принимали "Торос" из Нефтекамска. Встреча завершилась победой гостей - 4:6. Дубль в составе хозяев оформил Никита Мокин, по разу отличились Егор Попов и Вадим Хлопотов.

"Счет – на табло. Он обо всем говорит. Мы планомерно к этому двигались. Где-то не получалось у соперников на выезде. Здесь - все получилось. Мы к этому шли, к этому пришли. Хорошая оплеуха, посмотрим, как из этого выходить будем", - отметил после матча главный тренер тюменского "Рубина" Михаил Звягин.

Следующий поединок тюменцы проведут 29 января. В этот день они примут "Молот-Прикамье" из Перми.

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# ВХЛ , ХК Рубин

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