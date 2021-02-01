В Тюмени набирают участников на квест "БиблиоStreet"

| Фото: из сообщества "Областная научная библиотека им. И.Я. Менделеева" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Областная научная библиотека им. И.Я. Менделеева" во ВКонтакте

Квест "БиблиоStreet" пройдет в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 8 февраля, сообщают организаторы.

Заявки на участие принимаются до 3 февраля включительно. Квест проводят в рамках празднования Года науки и технологий и Дня науки.

Регистрация участников квеста состоится 8 февраля в 12 часов. Принять участие могут учащиеся вузов и сузов Тюмени в возрасте от 16 до 25 лет. От одного учебного заведения допускается только одна команда. В составе сборной — не более семи человек.

Каждой сборной выдадут маршрутный лист. На контрольных точках участников ждут тематические задания.

Побеждает та команда, которая затратит меньше времени на прохождение маршрута при условии выполнения заданий и получения отметок о прохождении всех контрольных точек в маршрутном листе. Церемония награждения состоится в 15 часов.

С положением можно ознакомиться по ссылке.