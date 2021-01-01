Стратегию цифровой трансформации разрабатывают в Тюменской области

asi.ru asi.ru

Перечень первоочередных отраслей для цифровой трансформации в Тюменской области определили на совещании, которое прошло под руководством заместителя губернатора региона Владимира Сысоева 2 8 января.

Это государственное управление, здравоохранение, образование, развитие городской среды, транспорт и логистика. Для каждой отрасли запланируют мероприятия по повышению качества жизни граждан, сокращению управленческих издержек для государства и бизнеса.

"Органы власти обладают необходимыми навыками и опытом для цифровой трансформации, в регионе есть достаточно успешных примеров", – отметил Владимир Сысоев. В рейтинге качества оказания госуслуг в электронной форме Тюменская область по итогам 2020 года улучшила позицию и поднялась с 21 на 12 место.

Приоритетным направлением в стратегии цифровой трансформации станет формирование ИТ-кластера, а также комплексных мер господдержки ИТ-компаний. Дополнительный стимул развитию этого направления должно придать импортозамещение в сфере программного обеспечения.

К разработке стратегии привлекут ИТ-сообщества и федеральных отраслевых экспертов.

Ранее, в декабре 2020 года о необходимости цифровой трансформации в Тюменской области говорил губернатор Александр Моор в послании Тюменской областной думе. "Нужно в кратчайшие сроки подготовить целостный и одновременно многовекторный, адресный план действий по обновлению и развитию тюменской "цифры". Вплоть до обеспечения широкополосным доступом сельских домохозяйств. Включая установление экспериментальных правовых режимов в ряде приоритетных сфер приложения "цифры" в экономической и социальной жизни области", - сказал он.

Региональные проекты, реализуемые в рамках национальной программы "Цифровая экономика", также найдут отражение в этом документе.

По поручению президента Российской Федерации стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы будут утверждены во всех регионах до 1 сентября 2021 года.