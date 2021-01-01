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Ольга Кучерук выиграла спринтерскую гонку на первенстве УФО в Тюмени

Спорт, 12:36 29 января 2021

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Тюменка Ольга Кучерук одержала победу в спринтерской гонке на чемпионате Уральского федерального округа по лыжным гонкам в Тюмени, сообщает ЦСП72.

Ольга Кучерук в финальном забеге опередила югорчанку Виталию Панкову и Марию Крамаренко из Свердловской области. Они заняли второе и третье места соответственно. Днем ранее Кучерук одержала победу в гонке классическим стилем на 10 км.

В спринтерской гонке у мужчин тюменец Илья Санников завоевал бронзовую награду. Победу одержал Александр Рудаков из Челябинской области, ямалец Иван Безматерных финишировал вторым.

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# лыжные гонки , Ольга Кучерук

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