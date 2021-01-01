Ольга Кучерук выиграла спринтерскую гонку на первенстве УФО в Тюмени

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Тюменка Ольга Кучерук одержала победу в спринтерской гонке на чемпионате Уральского федерального округа по лыжным гонкам в Тюмени, сообщает ЦСП72.

Ольга Кучерук в финальном забеге опередила югорчанку Виталию Панкову и Марию Крамаренко из Свердловской области. Они заняли второе и третье места соответственно. Днем ранее Кучерук одержала победу в гонке классическим стилем на 10 км.

В спринтерской гонке у мужчин тюменец Илья Санников завоевал бронзовую награду. Победу одержал Александр Рудаков из Челябинской области, ямалец Иван Безматерных финишировал вторым.