ХК "Рубин" примет на своей площадке аутсайдера ВХЛ

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" примет на своей площадке "Молот-Прикамье" из Перми в рамках чемпионата ВХЛ 29 января, сообщает пресс-служба клуба.

Пермская команда занимает предпоследнее 25 место в турнирной таблице, набрав 25 очков. У тюменцев 60 баллов и четвертая позиция.

В предыдущем поединке подопечные Александра Агеева в Ханты-Мансийске переиграли лидера таблицы "Югру" – 1:0. В декабре "Рубин" с трудом одолел "Молот-Прикамье" в гостях – 1:0. Единственную шайбу забросил Егор Попов.

Лучшим бомбардиром пермской команды является нападающий Артем Прохоров, набравший 16 очков (8+8). Пять шайб забросил Даниил Сероух. Среди защитников выделяется результативностью Давид Мнацян, заработавший 10 баллов (2+8).

Поединок на площадке во Дворце спорта "ПАРТИКОМ" начнется в 19 часов.