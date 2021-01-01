Тюменка продала стиральную машину из съемной квартиры

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Подозреваемую в краже стиральной машины задержали в Тюмени сотрудники уголовного розыска. Через интернет женщина продала технику, принадлежавшую хозяину арендованной тюменкой квартиры, сообщает Тобольский отдел УМВД РФ.

С заявлением о краже в дежурную часть тобольской полиции обратился 64-летний мужчина. Он рассказал, что квартиру, из которой пропало имущество, он сдавал молодой паре. Когда они съехали, пенсионер заметил пропажу.

Оперативники установили, что подозреваемые уехали в Тюмень, где также проживают на съемной квартире. Пару задержали в областном центре. Как выяснилось, женщина, не сообщив о своем намерении сожителю, выставила стиральную машину на сайте бесплатных объявлений и продала ее за три тысячи рублей.

Техника изъята и возвращена законному владельцу. Тюменка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.