В Тюмени участник коллективного дрифта привлечен к ответственности
21-летнего тюменца, участвующего в коллективном дрифте на "Ладе" 15-й модели на ул. Республики в Тюмени, привлекли к ответственности. Видео опасной поездки размещено в социальных сетях, сообщает региональная Госавтоинспекция.
"По словам автомобилиста, опасные маневры на дороге он совершал ради популярности в социальных сетях. Считает, что получил ее, но теперь не будет нарушать правила дорожного движения, так как его за это наказывают сотрудники ГИБДД", – рассказали в ГИБДД.
Стаж водителя "Лады" за рулем составляет год. Водительское удостоверение он получил в январе 2020 года. За этот год молодого человека семь раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил. Это выезд на встречную полосу, нарушение правил проезда перекрестка, нарушение правил светопропускаемости стекол, нечитаемые номерные знаки, неиспользование ремней безопасности.
На этот раз автоинспекторы составили на него административные материалы за нарушение правил маневрирования на проезжей части, отсутствие страхового полиса ОСАГО, техническую неисправность автомобиля.
ГИБДД планирует привлечь к ответственности других участников опасного заезда на ул. Республики.