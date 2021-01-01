В Тюмени участник коллективного дрифта привлечен к ответственности

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

21-летнего тюменца, участвующего в коллективном дрифте на "Ладе" 15-й модели на ул. Республики в Тюмени, привлекли к ответственности. Видео опасной поездки размещено в социальных сетях, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"По словам автомобилиста, опасные маневры на дороге он совершал ради популярности в социальных сетях. Считает, что получил ее, но теперь не будет нарушать правила дорожного движения, так как его за это наказывают сотрудники ГИБДД", – рассказали в ГИБДД.

Стаж водителя "Лады" за рулем составляет год. Водительское удостоверение он получил в январе 2020 года. За этот год молодого человека семь раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил. Это выезд на встречную полосу, нарушение правил проезда перекрестка, нарушение правил светопропускаемости стекол, нечитаемые номерные знаки, неиспользование ремней безопасности.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На этот раз автоинспекторы составили на него административные материалы за нарушение правил маневрирования на проезжей части, отсутствие страхового полиса ОСАГО, техническую неисправность автомобиля.

ГИБДД планирует привлечь к ответственности других участников опасного заезда на ул. Республики.