Полпред президента Якушев: "Решение экологических проблем особенно актуально для индустриального Урала"

| Фото: uralfo.gov.ru/ | Фото: uralfo.gov.ru/

Вопросы реализации федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" и совершенствования законодательства в области охраны атмосферного воздуха обсудили на совещании под руководством заместителя председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко. В нем принял участие полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев.

Как сообщают в пресс-службе полпредства, также обсуждался вопрос организации работы с хозяйствующими субъектами по стимулированию реализации проектов, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Выступая на совещании, Владимир Якушев подчеркнул, что экологические проблемы стали настоящим вызовом для страны, поскольку они непосредственно влияют на качество жизни и здоровье людей. "Экология" стала одним из наиболее важных национальных проектов, охватывает практически все направления экологической политики. По каждому из них поставлены конкретные задачи.

"Их решение особенно актуально для индустриального Уральского федерального округа. Концентрация промышленности на Урале в четыре раза выше средней по России, что привело к формированию неблагоприятной экологической обстановки. Решение экологических проблем на территории округа является основным приоритетом", - подчеркнул полпред.

Три уральских города, - Магнитогорск, Челябинск, Нижний Тагил - стали участниками федерального проекта. Владимир Якушев подчеркнул, что в этих и других городах каждый житель должен почувствовать изменения к лучшему в ходе реализации федерального проекта.

Практически все крупные промышленные предприятия заключили соглашения о реализации природоохранных мероприятий с Росприроднадзором. В частности, Магнитогорский металлургический комбинат реализовал природоохранные мероприятия при строительстве аглофабрики №5, что позволило снизить выбросы на 5,5 тыс. тонн в год. Реализация комплексного плана в Нижнем Тагиле привела к снижению совокупного объема выбросов более чем на 7 тыс. тонн.

Значительные средства на реализацию комплексных планов выделяются также из региональных бюджетов. Особая роль на текущем этапе проекта отводится надзорным органам.