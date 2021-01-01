Глава Ростуризма Догузова отметила фильм "Тобол" как пример развития туризма с помощью кино

администрация города Тобольска администрация города Тобольска

Фильм "Тобол" привела в качестве примера развития туризма с помощью кино руководитель Ростуризма Зарина Догузова. О киноленте, снятой в Тобольске, она напомнила в интервью блогеру Надежде Стрелец на YouTube-канале "Стрелец-молодец".

"Есть так называемая система рибейтов. Страны платят создателям фильмов за интеграцию городов и своих направлений в кино и сериалы. Это стоит больших денег, потихонечку будем двигаться в этом направлении. В части внутреннего туризма кинорибейты у нас работают. Фильмов, после выхода которых в местах съемок отмечают увеличение количества туристов, внутри страны снимают достаточно. Например, "Тобол". Сила кино абсолютно неоспорима", – поделилась Догузова.

Она подчеркнула, что интеграция туристического направления в кино, как продвижение, повышение узнаваемости, реклама внутренних направлений также равноценно важна, как и развитие инфраструктуры. По ее словам, это два процесса, которые должны постоянно двигаться.

Также в интервью глава Ростуризма отметила, что примерно пару лет назад у жителей России начал формироваться тренд на отдых внутри своей страны.

"Россия – действительно, калейдоскоп впечатлений, миров. Ценность открытия своей страны становится трендом. В последние годы, когда ты рассказываешь об отдыхе на Байкале, Алтае или Камчатке, это звучит более экзотично, чем рассказы о Европе. В этом году много людей, которые по понятным причинам не могли выехать за рубеж, вынужденно открывали для себя страну. Многие, кто не поехал бы в ближайшие годы по стране, сделали это", – добавила она.

Зарина Догузова в беседе с блогером сделала прогноз о будущем въездного турпотока. По ее мнению, в ближайшие годы возникнет мода на отдых в России.

| Фото: скриншот с трейлера фильма "Тобол" | Фото: скриншот с трейлера фильма "Тобол"

Инна Пахомова