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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Месячник "Безопасный интернет" стартует в Тюменской области

Общество, 14:12 31 января 2021

фото областного центра профилактики и реабилитации | фото областного центра профилактики и реабилитации

Месячник, приуроченный к Международному дню безопасного интернета, пройдет в Тюменской области с 1 февраля по 5 марта.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" специалист по реализации профилактических программ областного центра профилактики и реабилитации Александра Обухова, основным мероприятием месячника станет конкурсная интернет-игра "Молодежный квест". Она объединит волонтерские отряды и инициативные группы с участниками старше 12 лет.

8 февраля пройдет акция "Киберпатруль" по поиску противоправного контента в интернете. К ней присоединятся все муниципальные образования Тюменской области.

"Темой акции станет пропаганда и незаконная продажа табачной и никотиновой продукции в сети. Специалисты и киберволонтеры направят нам все найденные протоколы, а мы, в свою очередь, сформируем единый протокол и передадим все найденные ресурсы в Роскомнадзор", - рассказала Александра Обухова.

В течение месяца специалисты областного центра профилактики и реабилитации будут проводить беседы, интерактивы, классные часы со школьниками и родителями на тему безопасности в сети. Специалисты затронут такие темы, как кибербуллинг, кража личных данных, мошенничество, размещение противоправного контента

Кроме того, на ресурсах областного центра профилактики реабилитации будут выходить профилактические посты на тему того, как проводить время в интернете безопасно.

Любовь Голышева

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# безопасный Интернет , киберпатруль , подростки

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