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Полиция по громкоговорителям предупреждает тюменцев о запрете участия в незаконной акции

Общество, 12:08 31 января 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Полиция Тюмени по громкоговорителям предупреждает участников незаконной акции об административной ответственности, которая им грозит.

Напомним, штраф за участие в несогласованном митинге или акции может составить от 30 до 600 тыс. рублей. В ряде случаев граждан могут арестовать на 15 суток. За действия несовершеннолетних придется отвечать родителям, им грозит штраф до 5 тыс. рублей или арест до 5 суток. Ответственность прописана в Кодексе об административных правонарушениях.

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# административная ответственность , незаконная акция , полиция

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