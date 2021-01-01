  • 31 января 202131.01.2021воскресенье
  • USD76,2527
    EUR92,2963
  • В Тюмени -14..-16 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Канадский ученый выдвинул версию о нулевом пациенте с ВИЧ

Общество, 16:21 31 января 2021

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Первый случай заражения человека ВИЧ-инфекцией произошел во время Первой мировой войны. Такое мнение высказал канадский ученый, профессор Жак Пепин из Университета Шербрука, пишет РИА Новости.

Исследователь выдвинул гипотезу, согласно которой человек впервые заразился ВИЧ-инфекцией в 1916 году на юго-востоке Камеруна во время охоты на обезьян. Ученый предполагает, что нулевым пациентом стал французский, бельгийский или британский солдат, участвовавший в боевых действиях против немецких войск в Камеруне, бывшем на тот момент колонией Германии.

Этот солдат после войны вернулся в Леопольдвиль (ныне Киншаса) и стал распространителем болезни, носителем которой к началу 50-х годов стали около 500 человек.

Основной причиной распространения ВИЧ-инфекции, по мнению профессора, тогда было повторное использование игл в больницах из-за общего дефицита медикаментов. Ученый отмечает, что из Леопольдвиля ВИЧ-инфекция распространилась по всему Конго, а затем попала за границу, когда вирусом заразился посетивший страну житель Гаити.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ВИЧ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:01 31.01.2021Ишимских читателей научат искать книги в каталоге онлайн
16:42 31.01.2021В Тюмени на незаконной акции задержали 43 человека
16:21 31.01.2021Канадский ученый выдвинул версию о нулевом пациенте с ВИЧ
15:24 31.01.2021 Десять детей заболели коронавирусом за сутки в Тюменской области