Канадский ученый выдвинул версию о нулевом пациенте с ВИЧ

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Первый случай заражения человека ВИЧ-инфекцией произошел во время Первой мировой войны. Такое мнение высказал канадский ученый, профессор Жак Пепин из Университета Шербрука, пишет РИА Новости.

Исследователь выдвинул гипотезу, согласно которой человек впервые заразился ВИЧ-инфекцией в 1916 году на юго-востоке Камеруна во время охоты на обезьян. Ученый предполагает, что нулевым пациентом стал французский, бельгийский или британский солдат, участвовавший в боевых действиях против немецких войск в Камеруне, бывшем на тот момент колонией Германии.

Этот солдат после войны вернулся в Леопольдвиль (ныне Киншаса) и стал распространителем болезни, носителем которой к началу 50-х годов стали около 500 человек.

Основной причиной распространения ВИЧ-инфекции, по мнению профессора, тогда было повторное использование игл в больницах из-за общего дефицита медикаментов. Ученый отмечает, что из Леопольдвиля ВИЧ-инфекция распространилась по всему Конго, а затем попала за границу, когда вирусом заразился посетивший страну житель Гаити.